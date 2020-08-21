Биоматериалы Навального исследуют три независимые лаборатории

Исследованием биологических материалов, взятых у блогера Алексея Навального, занимаются три независимые лаборатории. Об этом проинформировал Александр Мураховский, главный врач больницы, где пребывает Навальный.

По словам Мураховского, также были исследованы поверхностные смывы с одежды и рук Алексея. В них нашли промышленное химическое вещество, называемое «2-этилгексил дифенил фосфат».

«Это не яд, не отравляющее вещество, обычная промышленная химия. Оно используется в том числе для производства целлюлозы, добавляется в полимеры. При этом, подчеркиваю, этот компонент найден не в биоматериалах пациента, Тем не менее версия химического отравления тоже проверяется», — цитирует Мураховского ТАСС.



Ранее профессор кафедры нервных болезней МГМСУ имени Евдокимова Алексей Савин заявил, что транспортировка Навального из Омска в Германию на лечение может оказаться фатальной.

«Кома есть кома, это всегда опасно. Лучше воздержаться от транспортировки, тем более когда больной на ИВЛ», — пояснил Савин.

К такому же выводу пришел консилиум врачей, которые спасают сейчас Навальному жизнь.

Очень много рисков, поэтому о транспортировке говорить рано. Напомню, что до посадки в самолет Навальный чувствовал себя нормально, а резкое ухудшение его здоровья случилось именно в воздухе. Есть вероятность, что перепад давления при взлете может стать причиной ухудшения состояния пациента в виде гемодинамических изменений или судорожного синдрома, — подчеркнул Мураховский.

При этом без помощи зарубежных врачей Навальный не останется. Сегодня в Омск прибыли немецкие специалисты, чтобы осмотреть Алексея и ознакомиться с результатами взятых у него анализов.

Напомним, что состояние блогера Алексея Навального улучшилось, но остается недостаточно стабильным. Как рассказал заместитель главного врача омской больницы скорой помощи Анатолий Калиниченко, критическое состояние Алексея не связано с отравлением, на котором продолжают настаивать многочисленные сторонники блогера.

«В крови и моче ядов не обнаружено. Мы не считаем, что пациент перенес отравление. Практически имеем полный диагноз с осложнениями. К сожалению, его не могу озвучить. Жене и брату мы назвали диагноз устно», — утверждает Калиниченко.



Телеведущая Ксения Собчак отметила со ссылкой на источник в больнице, что однозначного диагноза еще нет, однако врачи «склоняются в сторону сахарного диабета».



В четверг, 20 августа, пресс-секретарь блогера Кира Ярмыш написала в своем микроблоге в Twitter об экстренной госпитализации Алексея Навального из аэропорта Омска в больницу в связи с острым отравлением: «Сегодня утром Навальный возвращался в Москву из Томска. В полете ему стало плохо. Самолет экстренно сел в Омске. У Алексея токсическое отравление».

Она напомнила, что год назад, когда Навальный отбывал свой очередной административный арест в московском спецприемнике, его отравили, хотя врачи настаивали на диагнозе «крапивница» (дерматит аллергического происхождения).

«Очевидно, сейчас с ним сделали то же самое. Мы предполагаем, что Алексея отравили чем-то, подмешанным в чай. Это было единственное, что он пил с утра. Врачи говорят, что токсин быстрее всосался через горячую жидкость. Сейчас Алексей без сознания», — добавила Ярмыш.