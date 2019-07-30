«Менты были шокированы»: Навальный допустил версию о своем отравлении

Блогер Алексей Навальный выписан из 64-й московской больницы имени Виноградова и возвращен в изолятор отбывать административный арест. Помощь врачей потребовалась оппозиционеру в связи с внезапным ухудшением здоровья.

«Считаю ли я, что меня могли отравить? Я думаю, что есть простая развилка: заходили в мою камеру какие-то люди, кроме сотрудников спецприемника? То, что отравили местные менты, я исключаю — они были шокированы моим видом и происходящим больше меня», — написал Навальный после выписки.

«Здесь везде камеры, мы запросили их официально. Нужны те моменты, когда всех выводили на прогулку или звонки. Если в это время в камеру заходили какие-то люди, то версия с отравлением становится очень весомой. Если нет, то возрастает сила версии с уникальным медицинским случаем», — добавил он.

Адвокат Навального Ольга Михайлова 30 июля обжалует его административный арест в Мосгорсуде. «Сегодня состоялся консилиум, врачи взяли у него кровь на токсикологический анализ, но когда он будет готов неизвестно. При этом его все равно выписали. Отмечу, что, когда я спросила у врачей, действительно ли у него „крапивница“, они ответили мне „нет, конечно“», — заявила адвокат «Интерфаксу».



Михайлова отметила, что врачи предписали Навальному спецпитание, но администрация приемника отказалась передать ему указанные врачами продукты со ссылкой на несоответствие такого рациона перечню разрешенных для арестантов продуктов. Адвокат планирует обратить внимание суда на проблемы со здоровьем своего подзащитного.

Напомним, 24 июля Алексей Навальный был арестован на 30 суток по решению Симоновского суда Москвы по обвинению в повторном совершении административного правонарушения, связанного с призывами к участию в несогласованном публичном мероприятии.(статья 20.2 КоАП РФ). Сразу после ареста Навальный призвал жителей столицы к участию в несогласованной властями акции 27 июля за допуск независимых кандидатов на выборы в Мосгордуму.



Накануне Навальному стало плохо, он был госпитализирован, и врачи 64-й московской больницы имени Виноградова диагностировали у него острый приступ аллергии, однако его личный врач Анастасия Васильева с этим диагнозом не согласилась, заподозрив отравление.