Врачи заявили об улучшении состояния Навального и установили диагноз

Состояние блогера Алексея Навального, который был госпитализирован накануне в критическом состоянии, улучшилось, но остается недостаточно стабильным. Консилиум медиков пришел к выводу, что Навального пока нельзя вывозить из омской больницы, чтобы доставить на лечение в Германию, проинформировал Александр Мураховский — главный врач больницы скорой помощи, где находится сейчас Алексей.

«Необходимо сначала добиться полной стабилизации пациента, а потом уже думать о транспортировке», — сказал Мураховский.



Заместитель главного врача омской больницы скорой помощи Анатолий Калиниченко заявил, что диагноз Навального установлен. По его словам, резкое ухудшение здоровья Алексея не связано с отравлением.

«В крови и моче ядов не обнаружено. Мы не считаем, что пациент перенес отравление. Практически имеем полный диагноз с осложнениями. К сожалению, его не могу озвучить. Жене и брату мы назвали диагноз устно», — приводит слова Калиниченко Telegram-канал Mash.



Телеведущая Ксения Собчак, в свою очередь, сообщила со ссылкой на источник в больнице, что однозначного диагноза еще нет, однако врачи «склоняются в сторону сахарного диабета».

Между тем, пишет канал Mash, «структурных изменений органов грудной клетки не выявлено».

Стали известны результаты компьютерной томографии грудной клетки Алексея Навального, и там все в пределах нормы. Врачи нашли небольшие гемангиомы в печени, которые еще нужно проверить на УЗИ. Но и они тоже бывают почти у всех, — пишут авторы канала.

Журналист Максим Кононенко призывает жену Алексея Навального Юлию озвучить публично диагноз супруга, чтобы прекратить кривотолки, которые распространяются в СМИ и социальных сетях.

«Если врачи сообщили диагноз жене, то почему жена не сообщает нам?» — вопрошает Кононенко.



В четверг, 20 августа, пресс-секретарь блогера Кира Ярмыш написала в своем микроблоге в Twitter об экстренной госпитализации Алексея Навального из аэропорта Омска в больницу в связи с острым отравлением: «Сегодня утром Навальный возвращался в Москву из Томска. В полете ему стало плохо. Самолет экстренно сел в Омске. У Алексея токсическое отравление».

Она напомнила, что год назад, когда Навальный отбывал свой очередной административный арест в московском спецприемнике, его отравили, хотя врачи настаивали на диагнозе «крапивница» (дерматит аллергического происхождения).

«Очевидно, сейчас с ним сделали то же самое. Мы предполагаем, что Алексея отравили чем-то, подмешанным в чай. Это было единственное, что он пил с утра. Врачи говорят, что токсин быстрее всосался через горячую жидкость. Сейчас Алексей без сознания», — добавила Ярмыш.