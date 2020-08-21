Япония создаст карты растительности южных Курил
- 21 августа 2020, 03:50
- Александр Жирнов, журналист «Ридуса»
«Вопросом национального достоинства» назвал министр охраны окружающей среды Японии Синдзиро Коидзуми создание карт растительного покрова южной части Курильской гряды или «северных территорий», как называют японцы российские острова — Итуруп, Кунашир, Шикотан и Хабомаи. Это уже сделано для Сенкаку (Дяоюйдао) и Такэсима (Токто), которые в Токио хотели бы отобрать у Китая.
«Странно, что их нет для четырех северных островов. Это вопрос национального достоинства», — цитирует газета «Санкэй Симбун» слова инициатора идеи.
Министерство охраны окружающей Японии намерено исправить ошибку и заняться составлением таких карт, использующихся для оценки экологической ситуации. Сейчас спорные острова на подобных картографических изображениях закрашивают в серый цвет.
Япония не может проводить исследования местной флоры привычными методами — в ходе экспедиций. Вся надежда — на современные технологии анализа спутниковых снимков высокого разрешения. Предполагается, что на работу уйдет около двух лет.
Отмечается, что авторы инициативы рассчитывают в очередной раз подчеркнуть позицию Токио в отношении Итурупа, Кунашира, Шикотана и Хабомаи. На всех японских географических картах они включены в границы страны.
Из-за вопроса принадлежности южных островов Курильской гряды между Россией и Японией до сих пор нет мирного договора. В 1945 году архипелаг был полностью включен в состав Советского Союза по итогам Второй мировой. Однако в Токио так и не согласились с этим.
Российские острова Курильской гряды не так давно попали на карту Японии в раздел с маршрутом олимпийского огня на официальном сайте Игр 2020 года в Токио. Правда, коронавирус помешал провести Олимпиаду.
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