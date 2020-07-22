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Олимпиады в Токио в 2021 году не будет без вакцины от COVID-19

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© Flickr

© Flickr

Определяющую роль в решении вопроса о проведении летних Олимпийских и Паралимпийских игр в 2021 году будет играть разработка вакцин и успехи в создании методики лечения COVID-19. Если медикам не удастся изменить текущую ситуацию, Игры не состоятся, заявил президент оргкомитета «Токио 2020» Есиро Мори.

При этом окончательное решение — за Международным олимпийским комитетом, подчеркнул он. Однако следует учитывать, что еще один перенос Олимпиады на более поздние сроки практически невозможен, сообщил телеканал NHK.

Мори заметил, что города, которые будут принимать Олимпиаду, известны до 2028 года. И вряд ли кто-то захочет изменить порядок очереди. Уже в 2022 году зимние Игры должен принимать Пекин, а двумя годами позже летние соревнования планируется провести в Париже.

Глава оргкомитета также подчеркнул, что планы сокращения расходов и опасности заражения за счет уменьшения числа зрителей осуществить крайне сложно. Пока проведение Игр без зрителей даже не рассматривается, а ограничить их число можно лишь японцами.

Решение о переносе летней Олимпиады в Токио на 2021 год было принято МОК и оргкомитетом в марте. Игры по плану должны состояться с 23 июля по 8 августа.

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