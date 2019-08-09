Японцы пририсовали себе Южные Курилы на сайте Олимпиады-2020

Четыре российских острова Южных Курил оказались изображены на карте Японии в разделе с маршрутом олимпийского огня на официальном сайте XXXII летних Олимпийских игр 2020 года, которые пройдут в Токио.

В частности, острова Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хабомаи отнесены разработчиками сайта к префектуре Хоккайдо. Пользователь, кликнув на один из этих российских островов на интерактивной карте, попадает в раздел маршрута олимпийского огня на японском острове Хоккайдо.

Российские пользователи Сети отреагировали на японские притязания с сарказмом и раздражением, предложив как минимум сделать замечание властям Японии по дипломатической линии, а как максимум — объявить Олимпийским играм 2020 года бойкот. «Японцы по-хорошему не понимают», — считает Марианна Березина. Некоторые блогеры пошли еще дальше и потребовали провести альтернативную Олимпиаду на Южных Курилах.

Скриншот страницы сайта tokyo2020.org

Напомним, отношения России и Японии долгие годы омрачает отсутствие мирного договора по итогам Второй мировой войны. Япония претендует на острова Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хабомаи. Москва считает, что острова вошли в состав СССР по итогам Второй мировой и суверенитет России над ними сомнению не подлежит.

Последние два года власти Японии с утроенной силой добиваются от России передачи южных островов Курильской гряды. При этом переговоры премьер-министра Японии Синдзо Абэ с президентом России Владимиром Путиным 22 января 2019 года окончились безрезультатно. Ранее Путин предлагал Абэ до конца 2018 года подписать мирный договор «без всяких предварительных условий», а уже затем «как друзья» решить вопрос о Курилах, однако в Токио отвергли это предложение.



Согласно исследованию Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), против передачи южных островов Японии выступают 96% жителей Курил. 86% опрошенных убеждены, что даже обсуждать этот вопрос с Токио Москве не следует. Подавляющее большинство россиян с жителями Курил согласно. Против передачи Японии четырех южных островов Курильской гряды в ходе всероссийского опроса высказались 77% респондентов.