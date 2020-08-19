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«Вам скандалов мало» - Аршавин оценил судейство матча «Зенит»-ЦСКА

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«Зенит» в Санкт-Петербурге со счетом 2:1 обыграл прямых конкурентов — московских армейцев, и вышел на первую строчку турнирной таблицы чемпионата России по футболу. В одном из моментов зрителям и комментаторам матча показалось, что судивший встречу Виталий Мешков проглядел нарушение в штрафной питерцев. Мяч угодил в руку Оздоеву, но свистка и назначения пенальти не последовало. Не помог и видеоассистент арбитра — Алексей Сухой, следивший за игрой на больших мониторах ВАР. Однако, по мнению бывшего футболиста Андрея Аршавина, арбитр поступил правильно. И вообще, «держал в руках нити игры». «Ридус» публикует момент обсуждения в эфире телеканала МатчТВ.

«Вам скандалов мало? Я не понимаю. Если бы судья поставил за это пенальти… Тем более мяч там, я не знаю, от коленки отскочил. Все судья правильно… И вообще, мне кажется, он держит нити игры в своих руках. Мешков», — заявил бывший игрок, а ныне директор департамента развития молодежного футбола по спортивным вопросам клуба «Зенит», комментируя эпизод.

Интересно, если бы подобный момент случился в штрафной армейцев, Аршавин так же оценил бы действия Мешкова?

Судейство матчей «Зенита» еще в прошлом сезоне вызывало массу вопросов. Особенно «странным» оно выглядело в полуфинале Кубка России со «Спартаком».

Владелец столичного клуба Леонид Федун в прошлом сезоне призвал арбитров «судить „Спартак“, как „Зенит“».

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