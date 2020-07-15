СудитеСпартаккакЗенит: Леонид Федун предложил новый хештег

Если российские арбитры будут применять к «Спартаку» такие же требования на поле, как это делается в отношении «Зенита», то и «красно-белые» станут чемпионами. А пока нет никакого смысла отправляться в Санкт-Петербург на полуфинал Кубка России, если судить матч будет Михаил Вилков, заявил владелец московского клуба Леонид Федун.

«Если Вилков будет судить матч с „Зенитом“, можно не выходить на поле», — сказал он на встрече с болельщиками после игры предпоследнего тура чемпионата России «Спартак» — «Ахмат».

Федуна можно понять: уже в который раз в матчах «Спартака» возникают «странные» ситуации с участием арбитров. В прошедшей игре пресловутый «ВАР» (видеоассистент арбитра) сначала отменил пенальти, который уже готовились пробить спартаковцы, затем не засчитал гол Эсекьеля Понсе в ворота «Ахмата», а после этого судья Алексей Сухой не дал одиннадцатиметровый за игру рукой защитника грозненцев.

«Я сказал ребятам, как отвечать на судейские дела. Вообще предлагаю запустить хештег #СудитеСпартаккакЗенит — тогда мы станем чемпионами», — цитирует ТАСС слова Федуна.



Когда Роман Зобнин забил гол, который невозможно было не засчитать — дальним ударом в верхний угол — на это намекнул даже диктор-информатор столичного стадиона. Счет удвоил Александр Соболев, три прошлые мяча которого были отменены арбитрами в недавних встречах. Довершил разгром «Ахмата» Гус Тил, но ощущение того, что «Спартак» играет не только против соперника, но и против судейской бригады, осталось.

Вспомнил о судействе и новый генеральный директор «Спартака» Шамиль Газизов. Признав, что хочется меньше касаться этой темы, он отметил, что каких бы действий не было «со стороны определенных сил», игроки — молодцы. Они порадовали болельщиков.



«Отличные эмоции. Три гола, красивые, с игры — это доказательство того, что можно и нужно играть. Ребята молодцы, на положительных эмоциях быстро восстановимся к „Зениту“. Я смотрел моменты, но я благодарен команде, что она ответила. Три гола — это ответ судейству и всем остальным», — подчеркнул Газизов.

Федун не просто так вспомнил арбитра Михаила Вилкова. В матчах с его участием «Спартак» набирает лишь 30% очков. При этом «Зенит» выиграл 12 матчей чемпионата России, пять завершил вничью и лишь один проиграл.

Обе игры в Санкт-Петербурге со «Спартаком» при судействе бригады Вилкова «Зенит» у «Спартака» выиграл с общим счетом 10:2. Полуфинал между командами двух столиц должен пройти 19 июля. Стоит вспомнить, что сам факт внезапного решения о проведении матча в Питере вызвал много вопросов.

Также Леонид Федун коснулся темы передачи в 2023 году контрольного пакета акций клуба болельщикам. На новый вопрос, когда это произойдет, владелец «Спартака» ответил своеобразно. Он поинтересовался, есть ли у фанатов десять миллиардов рублей.



«Если они готовы платить, ради бога», — согласился Федун.