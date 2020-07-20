А нужен ли России такой футбол

У меня есть давний хороший знакомый, владелец автосервиса Саня. Простой русский работяга, честный, немногословный и надежный, как Т-34. Из общих интересов у нас — мой старенький автомобиль и «Спартак». Второе, пожалуй, определяющее в отношениях, которые длятся уже много лет. Мы постоянно обсуждаем футбол, который оба любим. Вернее обсуждали, поскольку недавно мой Саня заявил: «А по футболу… все продажное. И уже все это не интересно. Только деньги. К сожалению».

Было это сразу после «рестарта» чемпионата России. Тогда я удивился, поскольку «Спартак» выиграл у «Арсенала» 3:2 в гостях. Судейство было странным, да, но «фортели» на последних минутах результат не поменяли. И я подумал, что Саня немного сгущает краски.

Однако я вспомнил его слова уже в следующем туре. И вспоминал их после каждой новой игры, и не только с участием моей любимой команды. И удивлялся все больше — ну откуда такой дар провидения у человека? Потом об этом начали писать в прессе, а окончательное мнение сложилось после полуфинала кубка «Зенит» — «Спартак» со всеми сопровождающими его «нюансами», от которых обалдели, по-моему, даже комментаторы, привычно лояльные к питерцам и осторожные.

«Пляски» вокруг этой игры начались с определения места проведения. Как ни предлагал «Спартак» провести честную жеребьевку, российские футбольные власти настояли на Санкт-Петербурге. И все многое поняли.

Затем «Спартак» здорово «поддушили» в чемпионате. Владелец клуба Леонид Федун предложил новый хештег — #СудитеСпартаккакЗенит. Председатель судейского комитета РФС Ашот Хачатурянц откликнулся и обратился к «красно-белым» с просьбой «не портить дух футбола», пообещав, что к выбору судьи отнесутся со всей ответственностью. И так и сделал — назначил Сергея Иванова, который после обслуживания встречи этих же команд в Питере четыре года назад едва не повесил свисток на гвоздь из-за скандала.

Мне кажется, в победу «Спартака» не верил никто. Если быть объективным, то результат — справедлив. «Зенит» опытнее, его игроки — старше, дороже, игра команды давно поставлена. Преимуществ у питерцев — вагон. Но думалось совсем не об этом. Сколько пенальти поставят в ворота гостей — вот вопрос, который буквально висел в воздухе.

Уже в первом тайме сложился полный букет — неназначенный пенальти в ворота «Зенита», назначенный в ворота «Спартака», отмененный гол гостей. Если добавить сюда еще пару моментов, тянувших на одиннадцатиметровый в ворота питерцев во второй половине, а также 100% красную карточку в адрес Оздоева, получится полная картина. Неожиданно, верно?

«Страна смотрит футбол и видит, что определенные ошибки, как-то так получается, идут в сторону „Зенита“», — высказался после матча новый гендиректор «Спартака» Шамиль Газизов. Ему вторил и Леонид Федун, подчеркнувший, что его ребята были «ничуть не хуже дутого чемпиона», который в Лиге чемпионов «огребет», поскольку «не будет судейской поддержки».



Не по делу? Обида после поражения? Но Федун тут же привел статистику по ВАР в чемпионате страны: 11 обращений по «Спартаку» и ноль решений в его пользу. 14 обращений «Зенита» — десять в его пользу. Еще можно посмотреть на табличку «первенства по пенальти». Две верхние строчки в ней занимают «Зенит» и «Локомотив». Удивительное совпадение, правда?



Я искренне не понимаю, почему в схожих эпизодах одно и то же нарушение трактуется по-разному в зависимости от цвета игровых маек. Почему пострадавшие «голубые» — словно сигнал к назначению пенальти и отмене гола соперника? Вернее, понимаю прекрасно, но с точки зрения футбольных правил объяснить не могу.



Я также могу понять, почему Тедеско, парень горячий и готовый пожертвовать собой ради правды, не уводит команду с поля, глядя на такое «судейство». Я понимаю, почему владельцы, тренеры и игроки большинства клубов страны каждый год фактически садятся играть крапленой колодой с шулерами. Почему они так скромны в комментариях, и даже у слабо уравновешенного Валерия Карпина вырывается упрек лишь в адрес Роспотребнадзора, когда речь заходит о «человеческой мерзости». Корпоративная этика, «понятия», круговая порука — называй, как хочешь, но мы никогда не узнаем всей правды от тех, кто хочет остаться в российском футболе. И даже, наверное, от тех, кто уже далеко, но, возможно, боится.

Понятно, что футбол — зеркало страны, порядков в ней, этакий срез общества, его реалий. Понятно, что клубы с логотипом «национального достояния России» на груди всегда будут в ней горячо любимы, пока дела обстоят именно так, как сейчас. Понятно, почему гендиректор «Зенита» оштрафован на 200 тысяч, а его фанаты тут же разворачивают на трибуне согласованный с администрацией арены баннер в продолжение скандальной темы. Им все сойдет с рук. А нет — «Газпром» оплатит штрафы.

Непонятно другое — нам это все зачем? Зачем нам смотреть на то, как богатые люди, близкие к высшим эшелонам власти, воплощают свои мечты в мероприятии национального уровня, каким является чемпионат страны? Смотреть на то, как из удобного инструмента, призванного бороться за справедливость, привычно делают коррупционный прибор управления счетом. Такими темпами, что даже замена помощника видеоассистента арбитра на матче «Зенит» — «Спартак» всплывает в передовицах прессы и вызывает горькие ухмылки.

Зачем нам российский футбол, если в Питере на этот злополучный матч не пускали болельщиков в красно-белом, например? Не в спартаковской атрибутике, а вообще в майках, поло, шортах, брюках красного цвета! Я более 40 лет хожу на стадионы, но такого не припомню даже в «лютые» советские времена, которые так любят сейчас с кривой ухмылкой поругивать элиты. Болеющие, в основном, за «Зенит», кстати. Да, менты в СССР могли «докопаться» к красно-белой «розетке» — фанатскому шарфу, заботливо связанному бабушкой. Но заставить сдавать в камеру хранения красный свитер или куртку не пытались даже при Лаврентии Палыче, наверное.

«Нет предела! Мерзости и подлости… Это ненормальный чемпионат России. И об этом говорят во всем мире», — сказал Валерий Карпин. Я полностью с ним согласен. И это — очень мягкие слова, с моей точки зрения. Моя старшая дочь дала еще более краткое резюме происходящему: «Футбол тоже обнулили».

Возвращаясь к началу повествования, скажу: Саня прав. Российский футбол умер. Наверное, это произошло не вчера, но лично для меня 19 июля в Санкт-Петербурге во время полуфинала Кубка России состоялся вынос тела. И дальше уже мне все это не интересно. Поздравляю «Зенит» с победой во всех мыслимых и немыслимых соревнованиях! Ждем «СКА» и сезон КХЛ.