Грудинин продолжает выживать бизнес родного сына с территории совхоза

Рабочие, нанятые главой ЗАО «Совхоз имени Ленина» Павлом Грудининым, заблокировали въезд на автомойку, которая принадлежит сыну предпринимателя Артему. В частности, они установили отбойники, чтобы перекрыть дорогу к объекту.

Ситуация с автомойкой стала еще одним вопиющим эпизодом конфликта Артема Грудинина со своим отцом.

Ранее сын главы ЗАО «Совхоз имени Ленина» создал движение «ЗА Совхоз! За людей! За достойное будущее!», чтобы «бороться с произволом Павла Грудинина». По словам Артема, отец лишил его возможности заниматься бизнесом на территории совхоза.

Речь идёт о трёх автостоянках (у домов 16, 17к3, 20), на которых еще недавно парковалось более 300 автомашин, а теперь они паркуются во дворах. Мест для парковки и раньше не хватало, а сейчас практически нет. Таким же образом отключили коммуникации детскому кафе „У дедушки Ау“, которое за сезон посещало более тридцати тысяч детишек вместе с родителями, бабушками и дедушками. И это все при том, что никаких проблем с документами и долгов перед ЗАО у нас не было, — рассказывал Грудинин-младший.

Ранее Арбитражный суд Московской области принял решение взыскать с Павла Грудинина более миллиарда рублей в пользу «Совхоза им. Ленина». Истцами по этому делу выступили акционеры компании Иван, Ольга и Тамара Маркины, Александр и Дмитрий Ерошкины, а также Нина Солодошкина. Они обвиняют Грудинина в причинении предприятию убытков на сумму 2,1 миллиарда рублей. Речь идет о невыгодной продаже принадлежащих совхозу двух земельных участков компании «ТТ Девелопмент», главным бенефициаром которой является Павел Грудинин.