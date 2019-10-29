Суд обязал Грудинина выплатить «Совхозу имени Ленина» более 1 млрд рублей

Арбитражный суд Московской области принял решение взыскать с директора ЗАО «Совхоз имени Ленина» Павла Грудинина более миллиарда рублей в пользу возглавляемого им предприятия.

«Взыскать с Павла Грудинина в пользу ЗАО „Совхоз имени Ленина“ 1 миллиард 66 миллионов 219 тысяч рублей», — сказал судья Рустам Бирюков.

Истцами по делу выступили акционеры «Совхоза имени Ленина» Иван, Ольга и Тамара Маркины, Александр и Дмитрий Ерошкины, а также Нина Солодошкина. Они обвиняют Грудинина в причинении предприятию убытков на сумму 2,1 миллиарда рублей. Речь идет о невыгодной продаже принадлежащих совхозу двух земельных участков компании «ТТ Девелопмент», главным бенефициаром которой является Павел Грудинин.

Грудинин нажил богатство не за счет эффективного хозяйствования и выращивания клубники, а благодаря продаже по бросовым ценам дорогой подмосковной земли, примыкающей к МКАДу. Мне кажется, что, вернув вырученные от таких махинаций деньги, мы сможем гораздо эффективнее решать социальные проблемы работников нашего предприятия, а еще мы направим средства на развитие совхоза, — прокомментировала Ольга Маркина в интервью РАПСИ.

Напомним, что Грудинин неоднократно становился фигурантом различных скандалов, связанных с финансовыми махинациями и бракоразводным процессом.



При этом Грудинин является пламенным сторонником КПРФ и Геннадия Зюганова. В 2018 году он баллотировался на выборы президента России от коммунистов, а весной 2019-го Зюганов едва не отдал Павлу Грудинину мандат депутата Госдумы, который ранее принадлежал покойному нобелевскому лауреату Жоресу Алферову.



Политолог Павел Данилин назвал заигрывание Павла Грудинина с КПРФ и Зюгановым попыткой купить себе «некий иммунитет», дабы избежать ответственности за откровенно мошеннические действия.



«Крайне прискорбно, что люди пытаются получить некий иммунитет через политику. Понятно, когда ты владеешь огромными капиталами, ты запросто можешь купить лояльность одной из самых старых и нечистоплотных партий нашей страны. Теперь все это постепенно становится явным и получает юридическое подтверждение», — пояснил Данилин в беседе с «Ридусом».