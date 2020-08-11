Сын Павла Грудинина создал движение, чтобы бороться с произволом отца

Сын главы ЗАО «Совхоз имени Ленина» Павла Грудинина Артем создал движение «ЗА Совхоз! За людей! За достойное будущее!», чтобы «бороться с произволом родного отца».

К активному противостоянию молодого человека подтолкнул сам Павел Грудинин. По словам Артема, отец «лишил его возможности заниматься бизнесом на территории совхоза и отключил принадлежащие ему объекты от коммуникаций».

«Речь идёт о трёх автостоянках (у домов 16, 17к3, 20), на которых еще недавно парковалось более 300 автомашин, а теперь они паркуются во дворах. Мест для парковки и раньше не хватало, а сейчас практически нет. Таким же образом отключили коммуникации детскому кафе „У дедушки Ау“, которое за сезон посещало более тридцати тысяч детишек вместе с родителями, бабушками и дедушками. И это все при том, что никаких проблем с документами и долгов перед ЗАО у нас не было», — рассказывает Артём Грудинин.

Павел Грудинин создает проблемы не только собственному сыну, но и другим неугодным ему гражданам. Депутат совета города Видное Александр Баюклин, который принимает участие в движении Грудинина-младшего, заявил, что люди, живущие в поселке «Совхоза имени Ленина», боятся говорить о проблемах, поскольку опасаются «мести одного-единственного человека, способного испортить жизнь каждому, кто проявит инакомыслие».

Жители много лет наблюдают, как он поступает с людьми, которые стали ему по каким-то причинам неудобны, и совершенного не готовы оказаться в такой же ситуации. Мы живем в XXI веке, крепостное право давно отменили. Как можно было так довести людей, сколько можно манипулировать человеческими жизнями? Нам нужны четкие правила игры, закон для всех един и мы никому не позволим действовать не по закону, а по понятиям, — сказал Баюклин.

А меж тем актер Владимир Пермяков, сыгравший Леню Голубкова в рекламе МММ, начал собирать для Павла Грудинина деньги. Напомним, что директор совхоза задолжал возглавляемому им предприятию миллиард рублей.

В своем видеообращении Пермяков в образе Лени Голубкова рассказывает о сказочном богатстве бизнесмена и жалуется, что у Грудинина хотят отобрать последнее. В описании к видео есть ссылка на сайт «Совхоза имени Ленина», где организован сбор средств.

Ранее Арбитражный суд Московской области принял решение взыскать с Павла Грудинина более миллиарда рублей в пользу «Совхоза им. Ленина». Истцами по этому делу выступили акционеры компании Иван, Ольга и Тамара Маркины, Александр и Дмитрий Ерошкины, а также Нина Солодошкина. Они обвиняют Грудинина в причинении предприятию убытков на сумму 2,1 миллиарда рублей. Речь идет о невыгодной продаже принадлежащих совхозу двух земельных участков компании «ТТ Девелопмент», главным бенефициаром которой является Павел Грудинин.

