Помпео: выборы в Белоруссии были несвободными и несправедливыми

Соединенные Штаты считают выборы президента Белоруссии несвободными и несправедливыми. Белый дом выступил с осуждением продолжающегося насилия со стороны Минска в отношении протестантов, а также призвал белорусские власти уважать права граждан на мирные собрания и воздержаться от применения силы, заявил государственный секретарь США Майк Помпео.

«США глубоко обеспокоены тем, как были проведены президентские выборы в Белоруссии 9 августа, которые были несвободными и несправедливыми», — цитирует ТАСС заявление Помпео, распространенное Госдепом.

Вашингтон призвал Минск «уважать права белорусов на участие в мирных собраниях, воздерживаться от применения силы и отпустить тех, кто был ошибочно задержан».

«Мы осуждаем продолжающееся насилие в отношении демонстрантов и задержание тех, кто поддерживает оппозицию, а также блокировку интернет-ресурсов, чтобы ограничить возможность для граждан Белоруссии обмениваться информацией о выборах и демонстрациях», — подчеркивается в заявлении.

Помпео потребовал от Минска «на деле доказать свою приверженность демократическим процессам и уважению прав человека». Ранее с аналогичным заявлением выступила представитель Белого дома Кейли Макэнани.

Эксперты уже отмечали, что президентские выборы в Белоруссии Запад может не признать под разными предлогами. События после них начнут развиваться по привычной «методичке цветных революций».



Основной день голосования прошел в Белоруссии 9 августа. Действующий президент страны Александр Лукашенко набрал 80,08% голосов. Второй в гонке была оппозиционный кандидат Светлана Тихановская с 10,09%. Она отказалась признать победу оппонента и намерена оспорить официальные результаты выборов, утверждая, что в реальности набрала значительно больше — 70−80% голосов. Жалоба уже подана в ЦИК.

Сразу по окончании выборов в Белоруссии начались массовые несанкционированные акции протеста. В результате столкновений с силовиками около 100 человек получили ранения, некоторые попали в больницы. По предварительным данным, задержано примерно три тысячи протестантов, в отношении которых возбуждены уголовные дела о массовых беспорядках и применении силы против представителей власти. Наказание за подобные деяния — 8−15 лет лишения свободы.

По словам президента Лукашенко, протестами в Белоруссии управляют из-за границы, а правоохранительные органы ведут себя, как настоящие патриоты.

Вечером 10 августа беспорядки в различных городах Белоруссии продолжились. Силовики разгоняют протестантов и проводят задержания.