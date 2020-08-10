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Ситуация вокруг выборов в Белоруссии обеспокоила США

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Соединенные Штаты обеспокоены ситуацией, сложившейся в Белоруссии после президентских выборов. Минску следует воздержаться от применения силы против участников протестных акций, а также уважать свободу собраний граждан, заявила на брифинге представитель Белого дома Кейли Макэнани.

«Мы призываем власти не нарушать принцип свободы собраний и воздержаться от применения силы», — цитирует слова Макэнани «Интерфакс».

Представитель Белого дома отметила, что выборы «омрачили» запугивание оппозиционных кандидатов, жесткие ограничения на их доступ к участию в избирательной кампании, запрет на присутствие на избирательных участках местных независимых наблюдателей, а также, задержание мирных демонстрантов.

Эксперты уже отмечали ранее, что выборы президента Белоруссии могут быть не признаны Западом под любым предлогом. События после них начнут развиваться по привычной «методичке цветных революций».

Начало протестов в ночь после выборов действительно напоминало украинский сценарий. Однако власти проявили жесткость, а радикально настроенных граждан оказалось маловато для настоящего «майдана».

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