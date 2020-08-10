Люди вышли на улицы нескольких городов Белоруссии

Протесты несогласных с официальными результатами выборов в Белоруссии не ограничились Минском. По данным местных СМИ, люди вышли на улицы Барановичей, Бреста, Витебска, Гомеля, Гродно, Кобрина, Новополоцка и других городов. Участники акций требуют предъявить протоколы с избирательных участков. Не везде мероприятия проходят мирно.

В Минске против протестантов применяют силовые методы разгона: шумовые гранаты, резиновые пули, водометы. В некоторых местах толпу пытались рассеять служебные грузовики и автомобили скорой помощи.



«Правоохранители были вынуждены применить специальные средства против участников беспорядков. Применялись спецтехника и шумовые гранаты», — цитирует ТАСС слова пресс-секретаря МВД Белоруссии Ольги Чемодановой.

По ее словам, «есть задержанные», но их количество пока оценить сложно, поскольку «события продолжаются». Однако усиление мер безопасности дало результат: «ситуация в городе контролируемая».

Примерно в 23:40 правоохранители бросились на штурм баррикад, выстроенных на перекрестке проспектов Машерова и Победителей. Через 20 минут митингующих водометами и гранатами оттеснили к улице Тимирязева. Большая часть участников акции направилась в сторону площади Победы, где силовики встретили их металлическими ограждениями.

В центре Минска — много машин скорой помощи, однако Минздрав пока отказался комментировать ситуацию.

В Telegram сообщается о большом количестве автозаков и водометов на проспекте Независимости возле здания КГБ. Столкновения с ОМОН проходят на окраинах: в Уручье, на улице Гинтовта, рядом с Новой Боровой. В районе Белой Вежи протестантам удалось разоружить нескольких полицейских и отобрать у них щиты, дубинки и шлемы. В центр Минска пролетели вертолеты.



По некоторой информации, в Пинске люди начали выковыривать дорожную плитку. В Кобрине ОМОН опустил щиты, началось братание.

