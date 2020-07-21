«Спартак» обратился открытым письмом к департаменту судейства РФС

После возобновления чемпионата России по футболу восемь раз в восьми играх «Спартака» судьи обращались к системе видеоассистента арбитра (ВАР) и все решения были приняты не в пользу москвичей. Было отменено четыре спартаковских гола и одно назначение пенальти. При этом в ворота «красно-белых» «поставили» одиннадцатиметровый и засчитали забитый мяч. Количество спорных ситуаций с участием судей уже приблизилось к двум десяткам. Руководство клуба обратилось по этому поводу с открытым письмом в адрес главы департамента судейства Российского футбольного союза (РФС) Виктора Кашшаи.

В письме отмечается, что во многих случаях судьи даже не пытались применить ВАР. Во встречах чемпионата с «Сочи» и «Локомотивом», а также в полуфинале Кубка России с «Зенитом» их действия повлияли на результат. Пытавшийся протестовать против судейских решений тренер «Спартака» Доменико Тедеско получил длительную дисквалификацию. По итогам игры в Санкт-Петербурге «красно-белые» попросили судейский комитет РФС дать оценку четырем эпизодам.

«Регламент использования ВАР — это „серая зона“, и его применение главными арбитрами матча неочевидно. Просим Леонида Калошина, ответственного за внедрение системы видеоповторов, объяснить, почему арбитры на ВАР не прибегают к видеоповторам в случаях ошибочных решений главного судьи матча», — просят в клубе.

Также в письме отметили, что в последних турах чемпионата страны и матче полуфинала Кубка появилась ставка на отмену гола «Спартака» по ВАР с высокими коэффициентами 3,50 и 3,70. Букмекеры не открывали подобных линий ни к одной другой команде Премьер-Лиги.

«В связи с этим возникает вопрос: кто в этом заинтересован? Почему такая линия регулярно появляется только на матчах «Спартака»?" - задается вопрос главе департамента судейства.

«Спартак» отмечает, что так и не дождался детального анализа спорных моментов в матче с «Зенитом» и других играх.

«От одного из авторитетнейших арбитров ФИФА хотелось бы услышать всесторонние и подробные комментарии, основанные не на газетных фотографиях и не на частном мнении неназванных европейских судей», — добавили в клубе.

Совет директоров «Спартака» просит Виктора Кашшаи ответить на поставленные в письме вопросы и отреагировать на критику, которая касается качества судейства в российском футболе. В клубе отметили, что о судейском произволе уже в открытую пишет пресса, причем — не только спортивная.

Тем временем футболиста «Спартака» Андрея Ещенко оштрафовали и дисквалифицировали на три игры за «оскорбительную» надпись на майке. При этом баннер в адрес Леонида Федуна на трибуне болельщиков «Зенита» в той же игре пока не вызвал реакции КДК РФС.