Выборы президента Белоруссии переросли в столкновения в Минске

Правоохранительные органы вступили в силовой контакт с протестующими в Минске после окончания голосования на выборах президента Белоруссии. Милиция применила светошумовые гранаты, среди участников акции есть раненые.

Примерно три сотни молодых людей собрались после закрытия избирательных участков у пересечения проспектов Машерова и Победителей в центре белорусской столицы. Часть из них была задержана милицией, остальные предприняли попытку отбить соратников. Начались столкновения, в ходе которых пострадали несколько человек, сообщило агентство Sputnik Беларусь.



«На акции протеста в Минске милиция применила светошумовые гранаты. Среди протестующих есть раненые, они в крови, им оказывают медицинскую помощь», — цитирует сообщение РИА Новости.

По данным ТАСС милиция попыталась оттеснить людей от Монумента победы в центре Минска. Протестанты хлопают в ладоши и скандируют: «Позор!», их поддерживают звуковыми сигналами проезжающие мимо автомобили.

ОМОН смог разогнать несколько групп, но люди все прибывают. Перекрыт Проспект Независимости. Новых столкновений пока нет, отмечают корреспонденты ТАСС и РИА Новости с места событий.

Выборы президента Белоруссии завершились вечером 9 августа. По данным экзитпола, сделанного по заказу телеканала «Мир» и проведенного Молодежной лабораторией социологических исследований СРОО «БКМО», Александр Лукашенко набрал 79,7% голосов. У Светланы Тихановской — 6,8%, у Анны Канопацкой — 2,3%, у Андрея Дмитриева — 1,1%, у Сергея Череченя — 0,9%. Против всех проголосовали 9,2% избирателей. На 18:00 явка составила 79%, заявил ЦИК.

По словам главы Центризбиркома Лидии Ермошиной, на закрытых участках в пяти регионах Белоруссии Лукашенко набрал 82,08% голосов, а Тихановская — 6,98%. При этом глава ЦИК предложила проигравшим кандидатам «не будоражить массу», которая их поддержала, а лучше «поздравить победителя».