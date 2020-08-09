ЦИК назвал лидера на выборах президента Белоруссии

Действующий президент Белоруссии Александр Лукашенко набрал 82,08% голосов на закрытых участках в пяти регионах республики. Это делает его безоговорочным лидером на выборах главы государства. Предварительные итоги голосования озвучила председатель Центризбиркома Лидия Ермошина.

«Перед нами отчитались так называемые закрытые участки для голосования, но тоже не по всем регионам, а только по пяти», — цитирует ТАСС слова Ермошиной.

У другого претендента — Светланы Тихановской — 6,98% голосов.

В Белоруссии — 231 закрытый участок на выборах президента. Они находятся в санаториях, профилакториях, домах отдыха, больницах и прочих организациях здравоохранения. На этих участках голосование завершилось еще днем.

Тем временем данные экзитполов по стране показывают другие результаты.