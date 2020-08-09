ЦИК Белоруссии призвал проигравших кандидатов не «будоражить» сторонников

Проигравшим выборы кандидатам в президенты не стоит «будоражить массу, которая его поддержала». Лучше «поздравить победителя», заявила председатель Центральной избирательной комиссии Белоруссии Лидия Ермошина в эфире телеканала «Беларусь-1».

«Самое главное — это уметь принять поражение. Кстати, в руководстве по наблюдению за выборами ОБСЕ прямо указано, что обязанность кандидата это смириться с этим, принять. То есть, не волновать ту массу, которая его поддержала и готова, если он будет ее будоражить, выйти на площади», — цитирует ТАСС слова Ермошиной.

Глава ЦИК назвала это «демократическим подходом».

«И поздравить победителя. Вот, что нужно сделать кандидатам», — добавила Ермошина.

Ранее ЦИК по итогам голосования на закрытых избирательных участках назвал лидером гонки действующего президента — Александра Лукашенко. При этом данные экзитполов ставят под сомнение его лидерство.