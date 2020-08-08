В Абхазии выявлен первый российский турист с COVID-19

Коронавирус обнаружили у одного из российских туристов, приехавших в Абхазию на отдых.

Как сообщает оперативный штаб по защите населения от коронавирусной инфекции, мужчину отправили для прохождения лечения в одну из больниц Краснодарского края.

«Зарегистрирован первый инфицированный COVID-19 среди отдыхающих, который вывезен для лечения в РФ», — приводит сообщение ТАСС.

Отмечается также, что за прошедшие сутки в Абхазии выявлено 14 новых случаев заражения коронавирусом, а за весь период пандемии в республике зарегистрировано 134 человека с COVID-19. Выздоровели 38 человек, трое скончались.

Сейчас в Гудаутской ЦРБ находятся 42 пациента, инфицированных коронавирусом.

Как сообщал «Ридус», распоряжение об открытии границы с Абхазией подписал 1 августа премьер-министр РФ Михаил Мишустин по итогам прошедшего 31 июля заседания оперштаба по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.

При принятии решения были учтены заключения Роспотребнадзора и Минздрава о санитарно-эпидемиологической обстановке, а также готовность инфраструктуры Абхазии к приему туристов.

За первые сутки с момента открытия российско-абхазскую границу пересекли в обоих направлениях более 7,5 тысячи человек.

Член оперативного штаба по борьбе с коронавирусом в Абхазии Алхас Джинджолия предложил ввести ограничения на границе республики с РФ

