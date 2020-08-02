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В Абхазии предложили ввести ограничения на границе с РФ из-за COVID-19

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© Владимир Смирнов/ТАСС

© Владимир Смирнов/ТАСС

В связи с открытием абхазо-российской границы член оперативного штаба по борьбе с коронавирусом в Абхазии Алхас Джинджолия предложил ввести ограничения на границе республики с РФ, сообщает пресс-служба абхазского Минздрава.

«Джинджолия подчеркнул, что на границе по реке Псоу сегодня необходимы ограничительные меры», — приводит сообщение РИА Новости.

На экстренном совещании медиков и членов оперштаба обсуждался план действий в случае возможного роста числа инфицированных COVID-19, чтобы оперативно оказывать помощь пациентам и минимизировать риски для медперсонала.

Как отмечает агентство, ранее стало известно, что россиянам, заразившимся COVID-19 в Абхазии, окажут первую медицинскую помощь, но лечить их будут в РФ.

Как сообщал «Ридус», распоряжение об открытии границы с Абхазией подписал 1 августа премьер-министр РФ Михаил Мишустин по итогам прошедшего 31 июля заседания оперштаба по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.

При принятии решения были учтены заключения Роспотребнадзора и Минздрава о санитарно-эпидемиологической обстановке, а также готовность инфраструктуры Абхазии к приему туристов.

За первые сутки с момента открытия российско-абхазскую границу пересекли в обоих направлениях более 7,5 тысячи человек.

С 1 августа для россиян открыты границы еще трех стран: из Москвы, Петербурга и Ростова-на-Дону можно улететь в Турцию, Великобританию и Танзанию.

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