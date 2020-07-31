С 1 августа россияне смогут поехать на отдых еще в одну страну

С 1 августа Россия возобновляет пассажирское сообщение с Абхазией, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса в РФ.

Отмечается, что решение принято на основании заключений Роспотребнадзора и Минздрава по оценке санитарно-эпидемиологической обстановки в Абхазии.

В сообщении также говорится, что объекты абхазской инфраструктуры готовы к приему туристов.

В настоящее время прорабатывается вопрос о расширении списка стран, с которыми будет возобновлено международное авиасообщение, добавили в штабе.

Ранее было объявлено об открытии с 1 августа рейсов в Турцию, Великобританию и Танзанию. С 1 августа можно будет вылететь из Москвы и Санкт-Петербурга в Стамбул и Анкару, а с 10 августа — в Анталью, Бодрум и Даламан, которые называют самыми популярными турецкими курортами у россиян.

К списку стран, выразивших готовность начать принимать российских туристов начиная с августа, добавились Мальта, Хорватия и Австрия.