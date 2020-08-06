По делу о взрыве в Бейруте задержаны 16 человек

В ходе расследования обстоятельств чудовищного взрыва в Бейруте, разрушившего практически половину города, арестованы 16 сотрудников местного порта. Следователи допросили представителей администрации гавани и таможенников, отвечавших за хранение взрывоопасного вещества, а также специалистов, проводивших ремонт в злополучном ангаре с аммиачной селитрой.

«Военная прокуратура завершает начальный этап расследования рокового взрыва, произошедшего в ангаре 12 в порту Бейрута. Были допрошены более 18 человек из совета администрации порта и таможенного управления — тех, кто проводил ремонт в ангаре и хранил там взрывчатое вещество. Число задержанных до настоящего времени в рамках расследования составило 16 человек», — цитирует РИА Новости слова исполняющего обязанности судьи Фади Акики.

Ранее глава правительства Ливана Хасан Диаб потребовал создать комиссию для изучения обстоятельств катастрофы и обнародовать результаты проверки в течение 48 часов.

Вечером 5 августа на складе в районе порта Бейрута произошел пожар. Внезапно в дыму показалось сильное пламя, а затем в небо поднялся «гриб» огромного взрыва, напоминавшего ядерный.

Взрывная волна разрушила огромное количество зданий в радиусе нескольких километров. По последним данным, погибло 137 человек. Еще около пяти тысяч пострадали. Судьба большого числа местных жителей до сих пор остается невыясненной.

Власти заявили, что причиной взрыва стало небрежное обращение с аммиачной селитрой, 2,7 тысячи тонн которой в течение нескольких лет хранились в порту.