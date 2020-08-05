Порт Бейрута уничтожила аммиачная селитра

Причиной страшного взрыва в порту Бейрута стали 2750 тонн аммиачной селитры, которая в течение шести лет хранилась на складе без принятия необходимых мер предосторожности. Об этом заявил премьер-министр Ливана Хасан Диаб. Глава правительства потребовал создать комиссию для изучения обстоятельств катастрофы.

«Я призываю к формированию комиссии для расследования взрыва в Бейруте. Результаты проверки должны быть обнародованы в течение 48 часов», — приводит слова Диаба телеканал «Аль-Джазира».

Местные журналисты уже «раскопали» историю появления в порту города опасного вещества, длительное хранение которого в условиях сильной жары могло стать причиной взрыва. В 2013 году его якобы выгрузили с судна под флагом Молдовы. Корабль вез нитрат аммония из Грузии в Мозамбик, но был брошен владельцем. Власти приняли решение оставить груз на складе.

По последним данным, в результате катастрофы погибло не менее 73 человек. Еще более 3,7 тысячи получили ранения. Число пострадавших продолжает расти.

Как сообщает местное телевидение, взрывная волна вызвала сплошные разрушения вблизи порта. На расстоянии нескольких километров в домах выбиты стекла, местами рухнули фасады зданий.

По словам министра экономики Ливана Рауля Нехме, в портовых хранилищах взрывом уничтожено большое количество пшеницы. Стране придется импортировать зерно, однако оставшихся запасов должно хватить до начала поставок из-за границы.



Правительства и общественные организации многих стран мира уже выразили готовность оказать помощь Ливану, пострадавшему от катастрофы. Пирамиды Гизы в Египте, Бурдж-Халифа в Дубае и другие известные здания окрасились минувшей ночь в цвета ливанского флага в знак солидарности.



Депутат Виталий Милонов призвал отправить в Ливан российских спасателей и пообещал поднять этот вопрос в Госдуме.

