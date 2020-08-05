Ущерб от взрыва в Бейруте может вырасти до 15 миллиардов долларов

Оценки ущерба, причиненного столице Ливана чудовищным взрывом в порту 4 августа, могут оказаться заниженными. Почти половина города разрушена. Власти надеются не допустить голода своими силами, заявил губернатор провинции Бейрут Марван Аббуд.

«Ущерб, причиненный взрывом, может быть больше объявленного. Он может достигать 15 миллиардов долларов», — цитирует ТАСС слова Аббуда, сказанные в эфире телеканала «Аль-Хадас».

Ранее были озвучены меньшие цифры — от трех до пяти миллиардов долларов.

Губернатор подчеркнул, что, хотя взрыв уничтожил хранилища с пшеницей, в Бейруте есть запасы зерна и власти собираются «справиться с продовольственным кризисом без внешнего вмешательства».

Эксперты полагают, что мощность взрыва вблизи базы ливанских ВМС в морском порту Бейрута составила 2,2 килотонны в тротиловом эквиваленте. Это — около 15% энергии бомб, сброшенных в 1945 году Соединенными Штатами на Хиросиму и Нагасаки. При взрыве подобной силы в центре Москвы пострадали бы все здания внутри Бульварного кольца.

На снимках, которые опубликовал Роскосмос, видна гигантская воронка в эпицентре. Ее уже заполнила вода. О масштабах разрушений можно судить по фотографиям до и после катастрофы.

По последним данным, число погибших в Бейруте увеличилось до 135 человек, более четырех тысяч получили ранения. Эти цифры, судя по всему, будут расти.



Столица Ливана официально признана зоной бедствия. В течение двух недель будет действовать режим чрезвычайного положения. Власти страны объявили траур.

По словам режиссера Марии Ивановой, снимающей в окрестностях Бейрута свой фильм, взрыв был слышен на расстоянии около 40 километров. Один из актеров в этот момент был в городе.

«Он спасся только благодаря правильным действиям, сразу после первого взрыва он лег на пол. Поэтому из-за второго, более разрушительного удара, когда полетели стекла и разрушились здания, он не пострадал. И смог выбраться из полуразрушившейся гостиницы», — цитирует сайт kp.ru слова режиссера.

Иванова рассказала также, что власти обязали всех носить маски в течение 48 часов и отменили карантин, введенный из-за пандемии коронавируса.

«Здесь скупали продукты и до, потому что в стране бушует экономический кризис. А теперь, после взрыва все боятся, что вообще наступит голод. Интернет, который и до трагедии работал с перебоями, сейчас вообще еле-еле тянет. Электричество регулярно пропадает. И так была непростая ситуация, а теперь еще и это», — посетовала Иванова.

Тем временем в ОАЭ на рынке вспыхнул масштабный пожар. «Ридус» опубликовал видео с места событий.