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Вашингтон заплатит 10 миллионов долларов за данные о вмешательстве в выборы

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© Александр Жирнов/Коллаж/Ridus.ru

© Александр Жирнов/Коллаж/Ridus.ru

Соединенные Штаты готовы вознаградить информатора, который сообщит о вмешательстве в президентские выборы в стране. За данные о лицах, помогающих иностранным государствам посредством «преступных кибератак», заплатят десять миллионов долларов, заявил государственный секретарь США Майк Помпео.

«И раз уж мы заговорили о России: программа госдепартамента по наградам за правосудие предлагает вознаграждение в размере десяти миллионов долларов за информацию, которая приведет к идентификации или местонахождению любого лица, которое находится под контролем иностранного государства и при этом — вмешивается в выборы США посредством участия в преступных кибератаках», — цитирует «Интерфакс» слова Помпео на пресс-конференции в Госдепе.

С 2016 года тема вмешательства в выборы президента США никак не затихнет в американских политических кругах. Россия уже много раз отвергала обвинения в попытках повлиять на исход голосования.

Вмешательства в выборы американские сенаторы ждут и от китайской социальной сети TikTok. При этом Соединенные Штаты продолжают атаковать Китай, МИД которого уже сделал заявление, обвиняющее Вашингтон именно в попытках влиять на обстановку в КНР.

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