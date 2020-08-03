ByteDance пояснила желание создать штаб-квартиру TikTok в Лондоне

Китайский частный интернет-холдинг Beijing ByteDance Technology Co, владеющий популярным сервисом для обмена видео TikTok, действуя в интересах своих пользователей, может создать штаб-квартиру социальной сети вне территории США. Соответствующее заявление официального представителя компании было сделано на фоне политической атаки американских властей на ресурс.

«ByteDance стремится стать глобальной компанией. В свете текущей ситуации, ByteDance оценивает возможность создания штаб-квартиры TikTok за пределами США, чтобы лучше обслуживать наших пользователей во всем мире», — цитирует Reuters заявление ByteDance.

Накануне СМИ сообщили, что разрешение на открытие штаб-квартиры TikTok в Лондоне получено от властей Великобритании. Однако официально об этом будет объявлено в течение нынешней недели.

В середине июля сообщалось, что ByteDance временно остановила переговоры о создании глобальной штаб-квартиры своего сервиса в Великобритании из-за «более широкого геополитического контекста».

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп в последний день июля заявил, что намерен запретить работу TikTok на территории страны. В прессе писали, что американский лидер собирается склонить Beijing ByteDance Technology Co к отказу от доли в американском подразделении социальной сети, чтобы лишить компанию возможности контролировать ресурс.

3 августа Трамп потребовал от корпорации Microsoft или другой американской компании купить у ByteDance американское подразделение TikTok до 15 сентября. В противном случае работа социальной сети будет запрещена на территории Соединенных Штатов.

Власти США опасаются влияния TikTok на умы собственных граждан. В Вашингтоне полагают, что социальная сеть используется Коммунистической партией Китая для пропаганды, администрация ресурса помогает шпионить китайским спецслужбам и передает Пекину данные пользователей.