TikTok вызвал в США новую истерию из-за «Желтой опасности»

На прошлой неделе сенатор Чак Шумер обратился к командованию американской армии с просьбой дважды подумать, прежде чем использовать популярное приложение TikTok для своих нужд. Политик напомнил о китайском происхождении программы и о законах КНР, которые требуют от национальных производителей помогать разведке Китая.

Обращение сенатора появилось как раз в то время, когда армия США приступила к изучению новых способов использования социальных сетей для маркетинга и рекрутинга. Можно ли доверять TikTok в плане защиты пользовательских данных, не передаются ли они китайскому правительству, задумались в издании Jalopnik.

TikTok изначально было разработано как приложение для караоке, но благодаря возможности записи и микширования видео, наложения его на музыку, появилось множество коротких клипов — до 15 секунд или меньше. По данным New York Times, приложение было загружено 750 миллионов раз по всему миру всего за 12 месяцев. Для сравнения, Facebook потребовалось более шести лет, чтобы достичь подобного уровня насыщения мирового рынка.

Проблема TikTok — двойная. Во-первых, социальные сети — это золотая жила для спецслужб. Число загрузок приложения превращает его в датчик, нацеленный на весь мир. Он собирает бесконечный поток информации. Большинство данных бесполезны с точки зрения разведки, но некоторые могут быть потенциально нужны и очень дешевы.

Представьте, что спецслужба хочет добывать в социальных сетях информацию о подводном флоте другой страны. В поисках подсказок о возможном месте развертывания, новом оборудовании, проблемах морального состояния и так далее, разведка будет определять местонахождение и затем отслеживать аккаунты моряков, особенно с подводных лодок.

Сеть может быть расширена за счет включения в нее родственников военных. Иногда они непреднамеренно сбрасывают информацию, которую они не считают конфиденциальной. На снимке с подводной лодкой можно поставить безобидную подпись: «Я увижу тебя снова через четыре месяца».



Проблема утечки случайной информации хорошо известна. Все предупреждают своих военнослужащих, чтобы те не публиковали информацию, которая может нарушить режим секретности. Но людям всегда скучно, и они пишут не то, что нужно, или загружают фотографии с секретными данными на заднем плане.

Информация, полученная из социальных сетей, может быть использована для построения общей картины о развертывании воинских частей, их сильных и слабых сторонах. Российская разведка выводит этот метод на все более зловещий уровень, собирая информацию о войсках США и НАТО. К военным публично обращаются незнакомцы, которые, кажется, знают о них слишком много. Недавно в Германии у границы с Россией был взломан смартфон подполковника американской армии. Затем он признался, что это было частью операции по «запугиванию личного состава». А супруги голландских летчиков-истребителей, самолеты которых развернуты в Прибалтике, столкнулись с постоянными телефонными звонками от людей с русским акцентом.

Второй факт, вызывающий беспокойство правительства США, уникален и пока что характерен только для TikTok. Приложение принадлежит китайской технологической компании ByteDance. Как и все программы подобного рода, оно собирает данные о пользователях. Проблема в том, кто получает доступ к этой информации, и что они могут с ней делать. Авторитарный характер КНР, которая управляется Коммунистической партией, усложняет ситуацию.



Шумер обеспокоен тем, что использование в армии китайского приложения позволяет собирать данные о солдатах США, отслеживать их действия. Оно является источником информации правительства Китая. Шумер ссылается на «потенциальные угрозы национальной безопасности» для Америки «в свете законов, которые заставляют китайские компании поддерживать разведывательную деятельность, контролируемую Коммунистической партией Китая, и сотрудничать с ней». Шумер особенно обеспокоен сбором данных IP-адресов, которые способны выдать расположение войск, особенно за рубежом.

ByteDance связана китайским законодательством. Закон о разведке Китая, принятый в 2017 году, предоставляет правительству широкие полномочия, требующие сотрудничества со стороны китайских граждан и компаний. Это выходит за рамки законов, разработанных ранее для защиты информации от шпионажа. Как утверждают некоторые источники, закон предназначен для сбора разведывательных данных.

Даже если бы намерения ByteDance были благими, и компания твердо придерживалась бы политики защиты пользовательских данных, закон о разведке дает китайскому правительству полномочия реквизировать практически все, что ему нужно, включая информацию TikTok. Кроме того, он запрещает сообщать о сотрудничестве с правительством Китая.



Несмотря на все это, пока нет никаких доказательств того, что TikTok делится данными с китайским правительством. По данным компании, нанятой ByteDance для проведения аудита, информация американских пользователей приложения хранится на серверах, расположенных в Соединенных Штатах, и не может быть напрямую отправлена в Китай.

И все же политика TikTok не сулит ничего хорошего. Компания не будет противостоять своему правительству. В сентябре The Guardian отметила, что приложение подвергает цензуре упоминание площади Тяньаньмэнь, независимости Тибета или запрещенной религиозной группы Фалуньгун. Это объясняется запретом контента, включающего «ненависть и религию».

Беспокойство Шумера из-за китайского происхождения TikTok можно охарактеризовать как новый всплеск истерии по поводу «Желтой опасности». Однако использование Китаем социальных сетей в пределах своих границ в целях разведки в сочетании с новым законодательством и предполагаемым соперничеством с Соединенными Штатами придают его аргументу определенную ценность. Америка, возможно, должна другими способами заставлять своих подростков идти в армию.

