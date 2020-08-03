найти ×
   
  • USD
    74.16
  • EUR
    87.23
СохранитьСохранено0
×

-1022063

В московском метро вновь стали массово штрафовать за отсутствие масок

Small f1a6d446e0
© Сергей Савостьянов/ТАСС

© Сергей Савостьянов/ТАСС

Пассажиры без масок в массовом порядке подвергаются штрафам на всех станциях столичного метрополитена, сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах.

По словам собеседника агентства, при проведении рейдов полицейские стали выписывать штрафы в размере пяти тысяч рублей за отсутствие средств индивидуальной защиты.

Правда, он не уточнил, сколько пассажиров уже были оштрафованы в ходе таких рейдов, однако отметил, что работа полиции и контролеров активизировалась в этом направлении в минувшие выходные и понедельник.

Ранее в пресс-службе ГКУ «Организатор перевозок» рассказали агентству, что рейды по проверке ношения пассажирами средств индивидуальной защиты в общественном транспорте не прекращались и проходят с момента объявления масочно-перчаточного режима. При этом проверки проводятся выборочно в вестибюлях и вагонах метро.

Как писал ранее «Ридус», власти Москвы напомнили о штрафах за появление в магазинах и общественном транспорте без масок.

Также сообщалось, что в новом учебном году российских студентов и преподавателей вузов обязали носить маски.

Читайте также:

Нам важно ваше мнение!

+0

Комментарии (0)

Политика
Война за будущее: удастся ли выбить фашистов из Россоши
111741111читать позжечитаю позже
Общество
Как меня принимали в пионеры: отражение нашей памяти о героях былых времен
33017665читать позжечитаю позже

главное


Экология
Коронавирус вернул стада дюгоней к берегам Таиланда

Животные наслаждаются отсутствием людей.

20029058читать позжечитаю позже

Общество
Приведут ли пандемия и депрессия к новой войне14 мая

Американский политолог делает прогноз.

7141468читать позжечитаю позже
Новости SMI.FM