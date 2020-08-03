В московском метро вновь стали массово штрафовать за отсутствие масок
- 03 августа 2020, 19:18
- Георгий Самсонов, журналист «Ридуса»
Пассажиры без масок в массовом порядке подвергаются штрафам на всех станциях столичного метрополитена, сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах.
По словам собеседника агентства, при проведении рейдов полицейские стали выписывать штрафы в размере пяти тысяч рублей за отсутствие средств индивидуальной защиты.
Правда, он не уточнил, сколько пассажиров уже были оштрафованы в ходе таких рейдов, однако отметил, что работа полиции и контролеров активизировалась в этом направлении в минувшие выходные и понедельник.
Ранее в пресс-службе ГКУ «Организатор перевозок» рассказали агентству, что рейды по проверке ношения пассажирами средств индивидуальной защиты в общественном транспорте не прекращались и проходят с момента объявления масочно-перчаточного режима. При этом проверки проводятся выборочно в вестибюлях и вагонах метро.
Как писал ранее «Ридус», власти Москвы напомнили о штрафах за появление в магазинах и общественном транспорте без масок.
Также сообщалось, что в новом учебном году российских студентов и преподавателей вузов обязали носить маски.
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