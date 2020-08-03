В московском метро вновь стали массово штрафовать за отсутствие масок

Пассажиры без масок в массовом порядке подвергаются штрафам на всех станциях столичного метрополитена, сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах.

По словам собеседника агентства, при проведении рейдов полицейские стали выписывать штрафы в размере пяти тысяч рублей за отсутствие средств индивидуальной защиты.

Правда, он не уточнил, сколько пассажиров уже были оштрафованы в ходе таких рейдов, однако отметил, что работа полиции и контролеров активизировалась в этом направлении в минувшие выходные и понедельник.

Ранее в пресс-службе ГКУ «Организатор перевозок» рассказали агентству, что рейды по проверке ношения пассажирами средств индивидуальной защиты в общественном транспорте не прекращались и проходят с момента объявления масочно-перчаточного режима. При этом проверки проводятся выборочно в вестибюлях и вагонах метро.

Как писал ранее «Ридус», власти Москвы напомнили о штрафах за появление в магазинах и общественном транспорте без масок.



Также сообщалось, что в новом учебном году российских студентов и преподавателей вузов обязали носить маски.