В новом учебном году ношение масок в вузах станет обязательным

Российских студентов и преподавателей вузов обязали носить маски в новом учебном году.

Исключение может быть сделано только для тех, у кого подтверждено наличие антител к COVID-19, приводятся слова министра науки и высшего образования РФ Валерия Фалькова в Telegram-канале ведомства.

В ходе онлайн-совещания с ректорами российских вузов он также заявил, что обязательное ношение масок позволит организовать учебный процесс, соблюдая правила профилактики коронавирусной инфекции.

Фальков добавил, что обеспечением студентов и преподавателей масками должны заниматься сами учебные заведения.

Посещать занятия без масок смогут только те, кто предоставит справку о наличии антител к вирусу. Также уточняется, что при чтении лекций преподаватели тоже могут не пользоваться масками.

Кроме того, министр указал на необходимость обеспечить все входы в учебные корпуса системой термометрии.

Студентам из стран, с которыми налажено авиасообщение, придется по приезду в Россию соблюдать 14-дневный карантин и сдать тест на наличие COVID-19 на 10−12 день после прибытия. Только после этого их допустят к занятиям. Тем же, кто не сможет приехать в Россию, вузы должны обеспечить доступ к учебным занятиям в онлайн-формате. Иногородним студентам, прибывающим из «красной зоны», также придется сдать тест на коронавирус.

В своем выступлении Фальков затронул и вопрос о дате начала нового учебного года. «Вузы имеют право сдвинуть начало учебного года на два месяца, — сказал он. — Однако 92% российских высших учебных заведений готовы начать учебный год с 1 сентября».

Как сообщал ранее «Ридус», власти Москвы напомнили о штрафах за появление в магазине и общественном транспорте без масок.