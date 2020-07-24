Власти Москвы напомнили о штрафах за появление в магазине без масок

Жителей столицы просят соблюдать масочно-перчаточный режим при посещении магазинов и в поездках на общественном транспорте, сообщил глава департамента торговли и услуг Алексей Немерюк.

При этом он отметил, что нет предпосылок к возвращению ограничительных мер, введенных из-за пандемии коронавируса.

«Требования по соблюдению дистанции 1,5 м, ношению перчаток и масок помогают спасти жизни», — сказал Немерюк в интервью радиостанции «Говорит Москва».

По его словам, сейчас маски в магазинах носят чуть больше 60% посетителей, хотя сразу после выхода из пандемии этот процент был более 90. В этой связи он напомнил о штрафных санкциях за несоблюдение масочного режима как со стороны продавцов или кассиров, так и со стороны самих посетителей.

Немерюк добавил, что ежедневно полиция составляет на нарушителей режима в магазинах примерно 100−200 протоколов.



Те, кто не носит маски и перчатки в магазине, могут быть оштрафованы на 4 тысячи рублей, а те, кто не надевает их в общественном транспорте, — на 5 тысяч рублей. Штраф для юридического лица составляет от 100 до 300 тысяч рублей, а для индивидуального предпринимателя — 30−50 тысяч рублей.

Напомним, масочный режим в Москве был введен с 12 мая. Он перестал действовать с 13 июля, однако мэр Москвы Сергей Собянин уточнил, что требования к социальному дистанцированию остаются в силе, а в магазинах, медучреждениях и общественном транспорте столицы маски по-прежнему обязательны.

Ранее сообщалось, что Роспотребнадзор обязал посещать театры и концерты только в масках.