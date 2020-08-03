У девяти членов экипажа теплохода «Александр Суворов» обнаружен коронавирус

У девяти членов экипажа теплохода «Александр Суворов», совершавшего круиз по Волге, выявлена коронавирусная инфекция, сообщила старший помощник приволжского транспортного прокурора Майя Иванова.

По ее словам, всего на борту находились 101 член экипажа и 254 пассажира.

«С учетом обследования, проведенного в Нижнем Новгороде, инфекция выявлена у девятерых [членов экипажа], трое из них госпитализированы», — цитирует Иванову ТАСС.

Как отмечает агентство, 1 августа теплоход был задержан в Нижегородской области, все пассажиры сошли на берег. Их отправили автобусами по месту жительства, обязав оставаться на самоизоляции в течение двух недель.

В настоящее время на судне проводится санитарная обработка. Прокуратура приступила к проверке фактов возможного нарушения прав пассажиров теплохода.

Ранее стало известно, что прибывающим из-за границы жителям Подмосковья придется в течение трех дней разместить на сайте «Госуслуг» результаты тестов на коронавирус.



В свою очередь, Минздрав РФ предостерег от путешествий людей старшего возраста и страдающих хроническими заболеваниями.