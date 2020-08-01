Жителей Подмосковья обязали размещать на «Госуслугах» тесты на COVID-19

Прибывающим из-за границы жителям Подмосковья придется в течение трех дней разместить на сайте «Госуслуг» результаты тестов на коронавирус.

Об этом говорится в распоряжении губернатора и правительства Московской области.

Согласно новым правилам, после покупки билетов и не позднее регистрации на рейс в Россию побывавшие за рубежом граждане должны заполнить анкету, а в течение трех календарных дней со дня прибытия на родину — разместить на «Госуслугах» данные теста на COVID-19.

При этом на том же портале также понадобится заполнить форму «Предоставление сведений о результатах теста на новую коронавирусную инфекцию для прибывающих на территорию Российской Федерации», сообщает «Интерфакс».

Ранее «Ридус» писал о том, что с 1 августа возобновляются полеты из РФ в три страны: Турцию, Великобританию и Танзанию.

Первой ласточкой стал рейс «Аэрофлота» в Стамбул. Самолет вылетел из аэропорта «Шереметьево» 1 августа в 07:45.

С 10 августа возобновятся рейсы на турецкие курорты Анталью, Бодрум и Даламан. Пока международные рейсы будут выполняться только из Москвы, Санкт-Петербурга и Ростова-на-Дону.