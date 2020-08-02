Минздрав РФ предостерег от путешествий пожилых людей и «хроников»

Людям старшего возраста и страдающим хроническими заболеваниями следует воздержаться от путешествий, считает главный внештатный специалист по инфекционным болезням Минздрава РФ Владимир Чуланов.

«Это связано с высоким риском осложнений и тяжелого течения заболевания (коронавирусом)», — приводит его слова пресс-служба ведомства.

По словам Чуланова, в путешествия лучше не отправляться тем, кто страдает такими хроническими заболеваниями, как сахарный диабет, гипертоническая болезнь и ишемическая болезнь сердца, а также людям с избыточным вестом и пожилым.

Эксперт предупредил, что COVID-19 не сдает свои позиции во многих регионах и даже продолжает нарастать, и отметил, что «для вируса нет курортного сезона».

Тем же, кто все-таки решился провести свой отпуск на курорте, Чуланов рекомендовал не посещать места массового скопления людей и отдать предпочтение пешим прогулкам, походам и отдыху в парковой зоне.

Накануне стало известно, что прибывающим из-за границы жителям Подмосковья придется в течение трех дней разместить на сайте «Госуслуг» результаты тестов на коронавирус.

Ранее «Ридус» писал о том, что с 1 августа возобновляются полеты из РФ в три страны: Турцию, Великобританию и Танзанию.

Первой ласточкой стал рейс «Аэрофлота» в Стамбул. Самолет вылетел из аэропорта «Шереметьево» 1 августа в 07:45.

С 10 августа возобновятся рейсы на турецкие курорты Анталью, Бодрум и Даламан. Пока международные рейсы будут выполняться только из Москвы, Санкт-Петербурга и Ростова-на-Дону.