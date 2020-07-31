В США семейную пару посадили в тюрьму за нарушение карантина

Житель островного городка Ки-Уэст в американском штате Флорида выгуливал собаку возле собственного дома, когда соседка принялась снимать его на свой смартфон. Через несколько часов в дверь Хосе Фрейра Интерьяна грубо постучались полицейские с ордером на арест. Вместе с мужчиной в окружную тюрьму увезли и его жену — Йохану Гонсалес. Причиной взятия под стражу стало нарушение карантина — семейная пара сдала положительные тесты на COVID-19 около двух недель назад.

«Я ничего не делал. Просто гулял с собакой. Я даже не выхожу из дома, чтобы пойти в магазин», — цитирует слова 24-летнего Хосе местное издание. По мнению мужчины, истинная причина ареста — плохие отношения с соседями. Скорее всего, он прав. Власти подтвердили, что отреагировали на донос с видеозаписью.

«Были жалобы со стороны соседей. Эти двое продолжали появляться на улице, как ни в чем не бывало. Офицер передал видео судье, и судья подписал ордер. Если закон разрешает арестовывать кого-то за нарушение карантинного режима, а они продолжают нарушать закон — да, их следует арестовать», — приводит NBC News слова представителя городской администрации.

Ки-Уэст расположен на одноименном острове в архипелаге Флорида-Кис, который был закрыт для туристов во время пандемии на два месяца. В июне ограничения сняли. Однако штат до сих пор остается «горячей точкой» и людей призывают носить маски, держаться на расстоянии друг от друга. Также власти имеют право сажать на карантин тех, кто заразился.

Интерьян и Гонсалес сдали положительный тест 10 июля. Через десять дней Минздрав Флориды признал, что пара «представляет непосредственную опасность для общества». Супругам предписали носить маски даже дома, поскольку они делят помещение с тремя другими жильцами. Срок самоизоляции был установлен в 14 дней.

Однако, по словам соседей, и это записано в деле, пара не носила защитных средств, а также ходила в продуктовый магазин за день до объявления о карантине.

Супругов отвезли в тюрьму, где поместили в камеру «с отрицательным давлением» — воздух из нее не идет по вентиляции в другие помещения. «Смысл в том, чтобы держать их отдельно от других жителей там, где они никого не смогут заразить», — пояснили в полиции.

Семейной паре предъявлены обвинения в нарушении закона штата, который требует изоляции или карантина в «чрезвычайной ситуации в области общественного здравоохранения». Максимальное наказание за такой проступок — 60 дней тюремного заключения.

Правда, уже на следующее утро Хосе и Йохану выпустили под залог. Суд над ними состоится в августе. Скорее всего, до этого момента они будут соблюдать карантин под присмотром соседей.

Интенсивные дебаты по поводу масок, закрытия предприятий, социальной дистанции и наказаний за нарушение карантина бушевали в США с самого начала пандемии. Аресты были редки. В апреле зараженную женщину арестовали в магазине в Калифорнии за хулиганство. В мае аналогичный случай произошел в Кентукки, где местную жительницу обвинили в «преступном поведении». В том же месяце за нарушение карантина мужчину с коронавирусом выгнали из магазина и арестовали в Нэшвилле. В июне за нарушение обязательного 14-дневного карантина под арест попал 21 турист на Гавайях. Любопытно, что ни один из них потом не сдал положительный тест на COVID-19. Психоз в обществе так велик, что люди начинают кидаться друг на друга прямо на улице. За отсутствие маски могут облить слезоточивым газом.