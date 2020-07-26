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Атаку «собачницы» на людей без «масок от COVID-19» сняли на видео

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© Facebook

© Facebook

Пожилая «собачница» атаковала незнакомого мужчину в парке американского Сан-Диего. За то, что на оппоненте не было защитной маски в общественном месте, женщина облила его из баллончика слезоточивым газом. Инцидент сняли на видео случайные прохожие. Жена потерпевшего намерена засадить хулиганку в тюрьму.

«Мы просто сидели, обедали и занимались своими делами. На нас не было масок, потому что мы ели. Нельзя же носить маску и есть одновременно», — написала она в Facebook

По словам автора публикации, агрессивная старуха принялась оскорблять пару, которая тоже пришла в парк прогулять собаку. Она подошла вплотную к столу и брызнула из баллончика сначала в сторону женщины, а затем вылила все остатки на ее мужа.

Похоже, коронавирус начал серьезно влиять на психику людей, которые готовы нападать друг на друга на улице из-за отсутствия масок. С этим нужно что-то делать.

Потерпевшие подали заявление в полицию. «Все, что мы хотим, это чтобы ее арестовали, чтобы она не могла подвергать риску здоровье людей или животных. Нам не нужны деньги или другие варианты извинений. Мы просто хотим видеть эту женщину в тюрьме», — подчеркнула автор записи.

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