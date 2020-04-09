Женщина в США облизала товары на 1800 долларов и попала в тюрьму

Жительницу Калифорнии арестовали за то, что она облизывала товары в супермаркете. В ситуации разгулявшейся пандемии коронавируса их нельзя вернуть в продажу. Ущерб, который женщина нанесла магазину, оценивается в 1800 долларов. Возбуждено уголовное дело.

Странную посетительницу заметили 7 апреля в магазине Safeway в городе Саут-Лейк-Тахо. Представители администрации позвонили в полицию и рассказали, что клиент «облизывает продукты». Полицейские приехали на место событий и задержали 53-летнюю женщину.

Как выяснилось, гражданка успела набрать полную корзину товаров, которые, по словам сотрудников супермаркета, нельзя было вернуть в продажу из-за загрязнения слюной. Она облизала несколько бутылок со спиртными напитками, упаковок с мясом, а также украшения, предварительно надетые на руки. Все это теперь придется уничтожить, пишет сайт NBC News.

Местная полиция уже ранее была «знакома» с задержанной, но по какому поводу, не сообщается. Пока женщине придется посидеть в тюрьме в ожидании суда. Денег для освобождения под залог у нее нет. Также не очень понятно, имеет ли она адвоката.

Накануне в США от коронавируса за сутки умерло рекордное количество людей.