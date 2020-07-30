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1012006

Митинг Тихановской в Минске собрал более 25 тысяч участников

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© vk.com

© vk.com

Власти Белоруссии ожидаемо связали задержанных накануне граждан России с блогером Сергеем Тихановским. Об этом заявила на многотысячном митинге в Минске его супруга, кандидат в президенты страны Светлана Тихановская. Слова оратора слушали около 25 тысяч собравшихся на предвыборную акцию минчан.

«Ситуация с боевиками очень страшная… Беда пришла откуда не ждали, хотя это было ожидаемо. Эту группировку привязали к Тихановскому. В обед я узнала, что Сергею переквалифицировали статью на 293-ю; подготовка и активное участие в массовых беспорядках и привязали этих боевиков к его делу», — цитирует ее слова «Интерфакс».

Акция в минском парке Дружбы народов проходит на фоне усиленных мер безопасности. Собравшиеся принесли традиционные красно-белые знамена оппозиции. Но в толпе мелькают и трехцветные государственные флаги Белоруссии, а также символы Евросоюза.

В числе участников — люди разных возрастов. Всем им пришлось выстоять длинную очередь, чтобы пройти металлоискатели и личный досмотр. В районе проведения митинга находится много силовиков, связь затруднена.

Тихановская и ее соратники ранее провели подобные встречи с избирателями в различных городах Белоруссии. Супруга задержанного властями блогера-оппозиционера пообещала устроить новые выборы в стране в случае своей победы.

Накануне в гостинице под Минском силовые структуры Белоруссии задержали группу российских граждан, которых подозревают в подготовке теракта и принадлежности к частным военным организациям. Перед выборами президента действующий глава государства Александр Лукашенко «вычищает опасные элементы», в число которых попал также политтехнолог из России.

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