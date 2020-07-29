В Белоруссии задержали политтехнолога Виталия Шклярова

Известный российский политтехнолог Виталий Шкляров задержан правоохранительными органами Белоруссии. Его подозревают в управлении оппозиционными группами в социальных сетях, сообщил местный телеканал ОНТ.

Отмечается, что Шкляров занимался предвыборной кампанией Ксении Собчак в России, а также работал на выборах президента США во время победы Барака Обамы.

«По версии спецслужб, он консультировал администраторов групп в различных социальных сетях, объединенных общим названием „Страна для жизни“. По одной из версий, „Страна для жизни“ работала под внешним управлением российского пиар-специалиста, и этому есть подтверждение», — цитирует «РИА Новости» заявление ОНТ.

Видеоблог «Страна для жизни» связывают с кандидатом на пост президента Белоруссии Светланой Тихановской. Недавно она со своими коллегами собрала многотысячные митинги в различных городах страны, пообещав в случае победы организовать новые выборы.

Тем временем президент Александр Лукашенко собрал срочное совещание Совета безопасности после задержания более чем тридцати россиян. Случившееся глава государства назвал «чрезвычайным происшествием», а Россию обвинил в «грязных намерениях».