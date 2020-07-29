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Чемпионат России по футболу начнется 8 августа

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© Twitter/РПЛ

© Twitter/РПЛ

С момента окончания самого скандального — 28-го — чемпионата России прошла всего одна неделя. Однако Российская премьер-лига (РПЛ) уже опубликовала календарь первого тура нового сезона. Первенство стартует 8 августа двумя играми. В 16:00 на поле выйдут «Химки» и ЦСКА, в 18:30 — «Тамбов» и «Ростов».

Полную таблицу матчей первого тура, который завершится 11 августа, пресс-служба РПЛ выложила в Twitter.

Матчем открытия сезона принято считать розыгрыш Суперкубка, за который по традиции борются чемпион страны и обладатель Кубка России. Поскольку автор «золотого дубля» — питерский «Зенит» — не может играть сам с собой, его соперником станет «Локомотив», финишировавший в национальном первенстве вторым. Игра пройдет 7 августа на «ВЭБ Арене» в Москве.

Прошлый сезон стал одним из самых странных в истории отечественного футбола. Большую роль в этом сыграла пандемия. Помогли и судьи. Самым недовольным, как обычно бывает в последнее время, оказался владелец московского «Спартака» Леонид Федун.

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