Все матчи последнего тура: завершился чемпионат России по футболу

Вечером 22 июля семью матчами завершился 28-й по счету чемпионат России по футболу. Он явно не стал самым интересным с точки зрения интриги и красоты игры, но надолго запомнится другими моментами. Еще никогда в истории страны первенство не прерывалось столь внезапно обстоятельствами непреодолимой силы. Пандемия, безусловно, испортила турнир, а для кого-то стала просто роковым событием. Технические поражения из-за коронавируса опустили на дно таблицы «Оренбург», который покинет Премьер-лигу. Другим неудачником стали «Крылья Советов» — один из старожилов высшего российского дивизиона. Их судьбу также решила «баранка» за неявку, но в матче конкурента — «Тамбову» засчитали победу в несостоявшейся игре с «Сочи».

Яркой страницей в истории российского футбола станет и череда скандалов, связанных с судейством. Особенно заметна в этом плане ситуация с московским «Спартаком», терпение которого за тур до конца чемпионата лопнуло. Клуб выстрелил открытыми письмами с требованиями разъяснить происходящее. Его болельщики и вовсе потребовали отставки руководства РФС.

Резкие заявления владельца клуба Леонида Федуна трудно назвать голословными. Статистика по ВАР и пенальти четко указывает на антипатию судейского корпуса к «Спартаку». Косвенно об этом говорит и наличие «странных» ставок у букмекеров на игры с участием «красно-белых».

Вероятно, в последнем туре арбитры решили несколько сгладить ситуацию, и «Спартак» победил в Казани. Все три мяча в этой игре были забиты с пенальти, и ни один спартаковский гол или одиннадцатиметровый не был отменен ВАР. Более того, в штрафной площадке москвичей возникла ситуация, напоминавшая нарушение, но вместо «точки» все закончилось предупреждением за симуляцию игроку «Рубина».

Итоговая победа в последнем туре вывела «Спартак» на седьмое место, что позволило избежать позора нового «антирекорда». 17 лет назад «красно-белые» стали десятыми, что вполне могло случиться и в этот раз. Помогли спартаковцам «Уфа» и «Арсенал», сыгравшие вничью и позволившие себя обойти.



Совсем за другие места шла борьба в тот вечер в Краснодаре и Москве. Столичные армейцы до последнего тура сохранили надежду попасть в Лигу чемпионов. ЦСКА нужно было победить и ждать осечки конкурентов — краснодарских «быков». Москвичи в игре с «Тамбовом» свое дело сделали. Мяч-шедевр забил Иван Обляков, хотя и первый гол в исполнении Георгия Щенникова вышел на загляденье.

Однако «Краснодар» третью строчку в таблице не упустил, разгромив на своем поле «Ахмат». В этой игре тоже был очень красивый мяч, но гол Одисе Роши отменили из-за офсайда.

Хозяева забивали после изящных комбинаций и ошибок молодого голкипера грозненцев Мелихова. По итогам чемпионата краснодарцы попытаются пробиться в Лигу чемпионов через отборочные игры, армейцы попытают счастья в Лиге Европы.

В Ростове хозяева принимали нового-старого чемпиона страны. При определенных раскладах клуб с Дона мог обогнать в таблице ЦСКА, но этого не случилось. Для «Зенита» оставалась лишь одна интрига: кто станет лучшим бомбардиром чемпионата: Дзюба или Азмун. Иранец забил, догнал Артема по числу мячей (17), но обошел по дополнительным показателям — меньше бил пенальти.

«Зенит» стал чемпионом с большим отрывом. «Локомотив», занявший второе место, отстал на целых 15 очков. Но железнодорожники, попавшие в серьезный кризис после скандала с Юрием Семиным, добились главного — места в Лиге чемпионов. Первенство страны они завершили гостевой победой над «Уралом».

«Динамо» в Москве уступило «Оренбургу». Этот матч для столичного клуба ничего не решал. Он остался на шестой строчке и сможет попробовать себя в отборе Лиги Европы, если «Зенит» сделает «дубль», победив в финале Кубка России «Химки».