На МКС возобновили поиск источника токсичного бензола

Экипаж Международной космической станции вновь замерил содержание токсичного бензола в воздухе российского и американского модулей. Поиск источника загрязнения ведется с помощью оборудования, которое 23 июля доставил на орбиту грузовой корабль «Прогресс МС-15». Речь идет о двух газоанализаторах Drager и специальных тестах-пластинках.

«Экипаж провел замеры бензола в Destiny и „Звезде“ при помощи двух газоанализаторов», — сообщило NASA.

Впервые токсичный бензол на МКС обнаружили в минувшем апреле. Концентрация поначалу составляла 65 микрограммов на кубический метр, однако потом показатели стали расти. В Роскосмосе в мае заявили, что предельно допустимые нормы не превышены, и экипажу ничего не угрожает. Однако на станции установили специальные угольные фильтры. Источник загрязнения пока не нашли.

При проведении измерений в российском модуле в июне сломался американский анализатор качества воздуха, поэтому поиск пришлось временно прекратить. Теперь «Прогресс МС-15» привез два новых прибора. Кстати, грузовик установил рекорд скорости полета к МКС.