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00106

В российском модуле МКС начали поиск источника токсичного бензола

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© NASA

© NASA

Измерения уровня токсичного бензола начаты в воздухе российского модуля Международной космической станции. Экипаж ищет возможные утечки при помощи американского прибора. На этой неделе атмосферу сегментов МКС планируют разделить, чтобы понять причину происходящего.

По данным американского космического агентства, увеличение уровня бензола на МКС было отмечено в последние недели специалистами с Земли.

«Прибор для определения качества воздуха AQM был перемещен в российский служебный модуль „Звезда“, чтобы наземные специалисты смогли понаблюдать за изменением уровня бензола», — цитирует РИА Новости сообщение NASA.

Бензол в том числе используется для производства красок, пластмасс и синтетической резины. Это — токсичная и канцерогенная бесцветная жидкость. По данным Роскосмоса, в мае в атмосфере МКС обнаружили увеличение концентрации бензола, не превышающее допустимую норму. Опасности для россиян Анатолия Иванишина и Ивана Вагнера, а также американцев Кристофера Кэссиди, Дугласа Херли и Роберта Бенкена нет.

Интересно, что в марте прошлого года необычный запах на МКС появился после прибытия беспилотного корабля Crew Dragon американской компании SpaceX. Тогда в атмосфере станции выявили повышенное содержание изопропилового спирта. После включения системы очистки концентрация снизилась. После расстыковки с детищем Илона Маска она еще сократилась. По словам начальника Центра подготовки космонавтов Павла Власова, Россия направила в NASA замечания по этому поводу.

Crew Dragon прибыл к МКС 31 мая. Стыковка обошлась без происшествий.

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