«Прогресс МС-15» установил рекорд времени полета к МКС

Российский грузовой корабль «Прогресс МС-15» быстрее всех добрался до Международной космической станции. Время полета составило три часа 18 минут и 31 секунду, сообщил «Роскосмос».

«"Прогресс МС-15″ поставил новый рекорд по времени полета к МКС!» — отметили в пресс-службе.

Прошлое достижение принадлежало грузовику «Прогресс МС-14». Он затратил на полет три часа 20 минут 15 секунд.



«Прогресс МС-15″ взлетел со стартового комплекса «Восток» на космодроме Байконур 23 июля в 17:26 по московскому времени. На орбиту его доставила ракета-носитель «Союз-2.1а».

«Роскосмос» опубликовал в социальных сетях фоторепортаж, рассказывающий о запуске «Прогресс МС-15».



Ранее в ходе презентации на конференции Satellite Russia & CIS 2020 «Роскосмос» рассказал о создании орбитальных группировок спутников связи и наблюдения на базе малых космических аппаратов.

