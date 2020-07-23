«Прогресс МС-15» установил рекорд времени полета к МКС
- 23 июля 2020, 22:22
- Александр Жирнов, журналист «Ридуса»
Российский грузовой корабль «Прогресс МС-15» быстрее всех добрался до Международной космической станции. Время полета составило три часа 18 минут и 31 секунду, сообщил «Роскосмос».
«"Прогресс МС-15″ поставил новый рекорд по времени полета к МКС!» — отметили в пресс-службе.
Прошлое достижение принадлежало грузовику «Прогресс МС-14». Он затратил на полет три часа 20 минут 15 секунд.
«Прогресс МС-15″ взлетел со стартового комплекса «Восток» на космодроме Байконур 23 июля в 17:26 по московскому времени. На орбиту его доставила ракета-носитель «Союз-2.1а».
«Роскосмос» опубликовал в социальных сетях фоторепортаж, рассказывающий о запуске «Прогресс МС-15».
Ранее в ходе презентации на конференции Satellite Russia & CIS 2020 «Роскосмос» рассказал о создании орбитальных группировок спутников связи и наблюдения на базе малых космических аппаратов.
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