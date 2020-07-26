Глава Минспорта призвал КХЛ учесть опыт РПЛ и поздравил «Зенит»

Министр спорта России Олег Матыцин выразил надежду на успешное начало сезона Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). В этом спортивным чиновникам должен помочь опыт проведения Российской премьер-лиги (РПЛ). Футбольная модель доказала свою состоятельность, подчеркнул глава Минспорта.

«Надеюсь, опыт футбола позволит минимизировать ошибки и успешно начать сезон в срок, никаких вторых волн не будет, и чемпионат начнется вовремя. Но будем следить — мы не волшебники же», — приводит слова Матыцина ТАСС.

Сезон КХЛ должен начаться 2 сентября. Прошлый розыгрыш из-за COVID-19 остановили на стадии плей-офф. Чемпионом страны объявили ЦСКА.

Футбольное первенство России, прерванное пандемией коронавируса, возобновилось 19 июня. Последние матчи прошли 22 июля. Турнир проходил согласно специально разработанному медицинскому регламенту, который должен был минимизировать риск заболеваний. Несколько случаев заражения игроков коронавирусом достаточно серьезно отразились на итогах — отмена игр для кого-то сыграла по истине роковую роль.

«Мы работаем в спорте в полном согласии, взаимопонимании и конструктивном построении системы проведения соревнований и тренировочного процесса. Когда мы все боролись с коронавирусом, это задействовало очень серьезные резервы и дало понимание, что только вместе мы сможем преодолеть все проблемы. Это стимулировало к принятию очень сложных решений. Модель в футболе несмотря на определенную критику и определенные небольшие ошибки доказала свою состоятельность», — сказал Матыцин.

Также глава Минспорта поздравил питерский «Зенит» с «золотым дублем» — победой в чемпионате и кубке страны. Матыцин пожелал российскому клубу успешного выступления в Лиге чемпионов.

«Поздравляю „Зенит“ с двойным успехом. Победа заслуженная, условия были не самыми простыми с точки зрения пандемии. Хочу пожелать не менее яркого результата на международной арене. У клуба серьезные задачи не только в России, но и в Лиге чемпионов. Будем надеяться, что успех будет способствовать „Зениту“ везде. Желаю „Зениту“ этот „золотой дубль“ воспринимать как залог будущего успешного сезона», — сказал министр.

Тем временем отношение судей к «Зениту» по-прежнему вызывает много вопросов в спортивной среде и обществе. Настоящий скандал разразился по итогам полуфинала Кубка России в Санкт-Петербурге против московского «Спартака». Владелец столичного клуба назвал соперников «дутыми чемпионами».

Накануне «Зенит» в финале Кубка России в Екатеринбурге обыграл подмосковные «Химки». Единственный мяч забил с пенальти Артем Дзюба в самом конце игры. Назначение одиннадцатиметрового вновь показалось спорным и вызвало много обсуждений в интернете.