Кураев осудил реакцию РПЦ на превращение собора Святой Софии в мечеть

Превращение собора Святой Софии в мечеть не следует воспринимать как межрелигиозный конфликт, считает религиозный и общественный деятель Андрей Кураев.

По его словам, РПЦ так же активно превращает музеи в храмы.

«Сама русская церковь ровно такие же действия предпринимает в России, когда настаивает на том, чтобы музеи переходили в церковную собственность», — цитирует его ФАН.

В пример он привел Исаакиевский собор и Херсонесский монастырь, отметив, что в Турции превратили в мечеть не церковь, а музей.

По мнению Кураева, протестовать по этому поводу имеют полное право музейное сообщество и сообщество византологов, однако не стоит вносить в данный вопрос оттенок межрелигиозного конфликта. «Любая попытка сделать из этого конфликта межрелигиозный, только все усугубляет», — приводит его слова издание.

Напомним, Софийский собор в Стамбуле был вновь объявлен мечетью после того, как 10 июля Государственный совет отменил постановление правительства о присвоении ему музейного статуса. Во многих христианских странах это вызвало негативную реакцию, но президент Эрдоган заявил, что происходящее — дело Турции.

Как сообщал ранее «Ридус», лики христианских святых и византийские фрески собора Святой Софии будут закрыты тканью во время первой мусульманской молитвы 24 июля. В храме также отключат систему освещения,

