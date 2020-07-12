В Германии призвали не принимать Турцию в ЕС из-за собора Святой Софии

Депутат бундестага ФРГ Флориан Хан, представляющий партию ХДС/ХСС, призвал отказать Турции во вступлении в ЕС, сообщает Bild.

Призыв немецкого политика прозвучал на фоне решения президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана вернуть собору Святой Софии статус мечети.

Как пишет издание, Хан потребовал политического ответа на действия турецких властей. По мнению депутата, решение Эрдогана провоцирует общую европейскую культуру и свидетельствует о продолжающемся отмежевании Турции от Европы.

«Мы должны сделать из этого выводы, а также иметь мужество завершить переговоры о вступлении Турции в ЕС», — цитирует политика Bild.

Напомним, 10 июля Эрдоган подписал указ, возвращающий собору статус мечети. Греческие власти осудили это решение. Президент страны Екатерини Сакелларопулу заявила, что превращение в мечеть собора, являющегося символом православия и всего христианского мира, бросает вызов исторической памяти.

В свою очередь официальный представитель правительства Греции Стелиос Пецас пообещал, что Афины приложит усилия для введения санкций против Турции, назвав решение Эрдогана «исторической ошибкой» и «серьезным оскорблением».

Однако президент Турции решил не считаться с мнением других стран о превращении собора Святой Софии в мечеть. По его словам, Анкара принимала решение о статусе собора, основываясь на желании и воле народа.