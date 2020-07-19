Иконы и фрески Айя-Софии закроют тканью во время намаза

Лики христианских святых и византийские фрески собора Святой Софии будут закрыты тканью во время первой мусульманской молитвы 24 июля. В храме также отключат систему освещения, рассказал о проведении первого намаза официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын. По его словам, доступ на богослужение будет ограничен.

«В нем также примет участие наш президент», — цитирует ТАСС заявление Калына в эфире телеканала «Эн-ти-ви».

Представитель президента Турции добавил, что пятничный намаз совершат на первом этаже Айя-Софии.

Недавно в Анкаре пообещали скрыть внутренний интерьер бывшего музея от верующих при помощи системы освещения.

Софийский собор в Стамбуле был вновь объявлен мечетью после того, как 10 июля Государственный совет отменил постановление правительства о присвоении ему музейного статуса. Во многих христианских странах это вызвало негативную реакцию, но президент Эрдоган заявил, что происходящее — дело Турции.