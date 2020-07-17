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«Шутка за 200»: гендиректора «Зенита» оштрафовали за слова о «Спартаке»

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© Александр Демьянчук/ТАСС

© Александр Демьянчук/ТАСС

Российский футбольный союз (РФС) оштрафовал генерального директора петербургского «Зенита» Александра Медведева на 200 тысяч рублей за неудачную шутку о московском «Спартаке», сообщает Sport24.

По словам члена комитета по этике РФС Андрея Созина, Медведев наказан за комментарий по нашумевшему видео из раздевалки «Зенита», которое было снято после матча 27-го тура чемпионата страны между «Зенитом» и «Краснодаром».

Празднуя победу команды в первенстве России, нападающие Артем Дзюба и Сердар Азмун сымитировали половой акт. Комментируя этот эпизод, Медведев заявил, что «Дзюба намекал, что будет со „Спартаком“ в кубковом матче».

В свою очередь пользователи Сети назвали поступок футболистов позорным и неуместным.

Созин также сообщил, что гендиректор «Зенита» извинился перед владельцем московского «Спартака» Леонидом Федуном за шутку о красно-белых.

Назначенный Медведеву штраф в Сети расценили по-разному.

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Комментарии (1)

  • Small 531daf538c
    Дмитрий Строгановсегодня, 16:27

    Кикнадзе за средний палец штрафанули на триста, Карпина за слова об РФС - на сто. Выходит, один фак за трёх чиновников идёт.

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