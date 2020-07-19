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СМИ: ПНС Ливии передало Турции двух задержанных россиян

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© Фонд защиты национальных ценностей

© Фонд защиты национальных ценностей

Сотрудники Фонда защиты национальных ценностей Максим Шугалей и Самер Суэйфан, находившиеся в ливийской тюрьме с мая 2019 года, были переданы Турции, сообщает Al-Hadath со ссылкой на собственные источники.

По данным телеканала, россияне уже прибыли в Стамбул.

Никаких других подробностей не приводится.

В МИД РФ не подтвердили данную информацию, передает ТАСС.

При этом осведомленный источник в Триполи сообщил агентству о принятом ПНС Ливии решении освободить россиян и передать их в Россию через Турцию.

Накануне официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова заявила, что правительство национального согласия (ПНС) Ливии, контролирующее Триполи, отправило МИД РФ письменные заверения, в которых говорится, что россияне Максим Шугалей и Самер Суэйфан будут освобождены из ливийской тюрьмы в ближайшее время.

Напомним, россиян задержали в мае 2019 года в Ливии по обвинению во вмешательстве во внутренние дела и президентские выборы, а также в общественной деятельности без разрешения местных властей и органов безопасности.

Как рассказал глава Фонда защиты национальных ценностей Александр Малькевич, задержанные в Триполи россияне, занимавшиеся социологическими исследованиями в Ливии, подвергались пыткам в тюрьме.

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